21.07.2019 15:51

На Салтовке ВАЗ попал в серьезную передрягу: есть пострадавшие (ФОТО)

20 июля около 12:50 на Салтовском шосe произошло ДТП с пострадавшими.



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Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, там столкнулись автомобили ВАЗ 2103 и Toyota.

В результате ДТП в больницу госпитализировали водителя и пассажира автомобиля ВАЗ 2103.



Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-опeративна группа.