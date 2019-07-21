На Салтовке ВАЗ попал в серьезную передрягу: есть пострадавшие (ФОТО)

20 июля около 12:50 на Салтовском шосe произошло ДТП с пострадавшими.
Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, там столкнулись автомобили ВАЗ 2103 и Toyota.
В результате ДТП в больницу госпитализировали водителя и пассажира автомобиля ВАЗ 2103.
Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-опeративна группа.
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Переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь; местами гроза, град, шквал 15–20 м/с.
В третье воскресенье июля в Украине отмечается День работников металлургической и горнодобывающей промышленности.
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