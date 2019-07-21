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21.07.2019  16:17   

День выборов: в Харькове ищут взрывчатку на 14 избирательных участках

Неизвестный «заминировал» участки Киевского района: от Салтовки до центра.


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У Київському районі невідомий замінував 14 виборчих дільниць

Вибори 2019

За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління.

Повідомлення про закладення вибухівки в 14 виборчих дільницях, розташованих на вулицях Моісеївській, Пушкінській, Леси Сердюка, Тимурівців,  Мінераловодській, Чкалова, провулку Студентському та Електроінструментальному, надійшла до поліції на спецлінію «102» 21 липня о 14:55.

На даний час проводиться огляд приміщень та прилеглої території.

 © Харківська область: https://hk.npu.gov.ua/news/vibori-2019/u-kijivskomu-rajoni-nevidomij-zaminuvav-14-viborchix-dilnicz/

Сообщение о закладке взрывчатки в 14 избирательных участках, расположенных на улицах Моисеевской, Пушкинской, Леси Сердюка, Тимуровцев, Минераловодской, Чкалова, переулках Студенческом и Электроинструментальном, поступила в полицию по спецлинии «102» 21 июля в 14:55.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.

В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.

Эвакуация не проводилась, процесс голосования не прерывался, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  минирование, выборы, полиция, харьков
 
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