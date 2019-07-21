День выборов: в Харькове ищут взрывчатку на 14 избирательных участках

Неизвестный «заминировал» участки Киевского района: от Салтовки до центра.
За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління.
Повідомлення про закладення вибухівки в 14 виборчих дільницях, розташованих на вулицях Моісеївській, Пушкінській, Леси Сердюка, Тимурівців, Мінераловодській, Чкалова, провулку Студентському та Електроінструментальному, надійшла до поліції на спецлінію «102» 21 липня о 14:55.
На даний час проводиться огляд приміщень та прилеглої території.
Сообщение о закладке взрывчатки в 14 избирательных участках, расположенных на улицах Моисеевской, Пушкинской, Леси Сердюка, Тимуровцев, Минераловодской, Чкалова, переулках Студенческом и Электроинструментальном, поступила в полицию по спецлинии «102» 21 июля в 14:55.
По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.
В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.
Эвакуация не проводилась, процесс голосования не прерывался, сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Постарайтесь не пускать обиды в сердце – они могут оказаться глубокими и оставить долгий след. Зато если сосредоточиться на позитивных моментах, день обещает оказаться очень продуктивным.
Переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь; местами гроза, град, шквал 15–20 м/с.
В третье воскресенье июля в Украине отмечается День работников металлургической и горнодобывающей промышленности.
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