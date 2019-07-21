Украденный видеорегистратор, подозрительная сумка и порванные бюллетени: полиция продолжает фиксировать нарушения на избирательных участках

По состонию на 14:00 в органах полиции Харьковской области зарегистрировано 53 сообщения о нарушениях избирательного законодательства.
Полицией зарегистрировано 5 сообщений о нарушениях в списках избирателей; 28 - проведение незаконной агитации; 4 - порча бюллетеней; 16 - другие сообщения. Указанные факты внесены в Журналов единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции. Проводятся проверки.
Так, в Московский ОП поступило сообщение о том, что на улице Гвардейцев-Широнинцев на избирательном участке в школе мужчина разорвал бюллетень. В отношении нарушителя составлен административный протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
В Купянском районе возле избирательного участка граждане обнаружили подозрительную сумку. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Купянского отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления харьковской милиции. Обзор обнаруженного предмета правоохранители провели на месте, с учетом безопасности окружающих. Никаких взрывчатых веществ они не обнаружили. Эвакуация граждан не проводилась. Работа избирательного участка не останавливалась. Впоследствии появился и сам владелец сумки.
В Балаклейский отдела полиции поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина выхватил у наблюдателя избирательного участка видеорегистратор и скрылся в неизвестном направлении. На месте работает следственно-оперативная группа. Информацию внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Постарайтесь не пускать обиды в сердце – они могут оказаться глубокими и оставить долгий след. Зато если сосредоточиться на позитивных моментах, день обещает оказаться очень продуктивным.
Переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь; местами гроза, град, шквал 15–20 м/с.
В третье воскресенье июля в Украине отмечается День работников металлургической и горнодобывающей промышленности.
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