21.07.2019 20:19

Информация о заминировании 14 избирательных участков в Харькове не подтвердилась

Специалисты тщательно обследовали помещения и прилегающую территорию объектов. Эвакуация граждан не проводилась. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.



// Нацполиция

Напомним, сообщение о закладке взрывчатки в избирательных участках, расположенных на улицах Моисеевской, Пушкинской, Леся Сердюка, Владислава Зубенко, Минераловодской, Чкалова, переулках Студенческом и Электроинструментальном, поступила в полицию по спецлинии «102» 21 июля в 14:55.



По адресам выезжали сотрудники следственно-оперативных групп, кинологического центра и взрывотехнического управления областного главка харьковской полиции.



По решению председателя комиссии, избирательный участок на улице Моисеевской закрыли на полчаса. Все другие участки работали в штатном режиме.



Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.