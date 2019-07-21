Главная Новости Криминал и происшествия Информация о заминировании 14 избирательных участков в Харькове не подтвердилась
21.07.2019  20:19   

Информация о заминировании 14 избирательных участков в Харькове не подтвердилась

Специалисты тщательно обследовали помещения и прилегающую территорию объектов. Эвакуация граждан не проводилась. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.


// Нацполиция

Напомним, сообщение о закладке взрывчатки в избирательных участках, расположенных на улицах Моисеевской, Пушкинской, Леся Сердюка, Владислава Зубенко, Минераловодской, Чкалова, переулках Студенческом и Электроинструментальном, поступила в полицию по спецлинии «102» 21 июля в 14:55.

По адресам выезжали сотрудники следственно-оперативных групп, кинологического центра и взрывотехнического управления областного главка харьковской полиции.

По решению председателя комиссии, избирательный участок на улице Моисеевской закрыли на полчаса. Все другие участки работали в штатном режиме.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  минирование, выборы, полиция, харьков
 
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