Информация о заминировании 14 избирательных участков в Харькове не подтвердилась

Специалисты тщательно обследовали помещения и прилегающую территорию объектов. Эвакуация граждан не проводилась. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.
Напомним, сообщение о закладке взрывчатки в избирательных участках, расположенных на улицах Моисеевской, Пушкинской, Леся Сердюка, Владислава Зубенко, Минераловодской, Чкалова, переулках Студенческом и Электроинструментальном, поступила в полицию по спецлинии «102» 21 июля в 14:55.
По адресам выезжали сотрудники следственно-оперативных групп, кинологического центра и взрывотехнического управления областного главка харьковской полиции.
По решению председателя комиссии, избирательный участок на улице Моисеевской закрыли на полчаса. Все другие участки работали в штатном режиме.
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Постарайтесь не пускать обиды в сердце – они могут оказаться глубокими и оставить долгий след. Зато если сосредоточиться на позитивных моментах, день обещает оказаться очень продуктивным.
Переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь; местами гроза, град, шквал 15–20 м/с.
В третье воскресенье июля в Украине отмечается День работников металлургической и горнодобывающей промышленности.
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