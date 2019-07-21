21.07.2019 20:51

Как прошли выборы в Харькове: отчет полиции

К моменту закрытия избирательных участков в органах полиции Харьковской области зарегистрировано 121 сообщения о нарушениях избирательного законодательства.



// Нацполиция

Полицией зарегистрировані следйющие сообщения:

17 – о нарушениях в списках избирателей;

51 – о проведение незаконной агитации;

7 – о порче бюллетеней;

4 – о конфликте на участке;

10 – о заминировании;

32 – другие сообщения.

Указанные факты внесены в Журналов единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции. Проводятся проверки.



Полицией открыто 4 уголовных производства, из них по ч.1 ст. 158-1 и ч. 2 ст. 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня), ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности), ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Составлено 2 административных протокола по ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) и ст. 173 (мелкое хулиганство) КоАП.