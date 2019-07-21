Как прошли выборы в Харькове: отчет полиции

К моменту закрытия избирательных участков в органах полиции Харьковской области зарегистрировано 121 сообщения о нарушениях избирательного законодательства.
Полицией зарегистрировані следйющие сообщения:
17 – о нарушениях в списках избирателей;
51 – о проведение незаконной агитации;
7 – о порче бюллетеней;
4 – о конфликте на участке;
10 – о заминировании;
32 – другие сообщения.
Указанные факты внесены в Журналов единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции. Проводятся проверки.
Полицией открыто 4 уголовных производства, из них по ч.1 ст. 158-1 и ч. 2 ст. 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня), ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности), ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
Составлено 2 административных протокола по ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) и ст. 173 (мелкое хулиганство) КоАП.
Постарайтесь не пускать обиды в сердце – они могут оказаться глубокими и оставить долгий след. Зато если сосредоточиться на позитивных моментах, день обещает оказаться очень продуктивным.
Переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь; местами гроза, град, шквал 15–20 м/с.
В третье воскресенье июля в Украине отмечается День работников металлургической и горнодобывающей промышленности.
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