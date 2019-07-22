17-летнего побирушку вернули домой полицейские

Парень сбежал из приемной семьи и около недели бродяжничал по улицам Харькова.
15 июля в Барвенковское отделение полиции поступило сообщение от службы по делам детей Барвенковской районной администрации о том, что в приемной семье несколько дней отсутствует 17-летний парень.
Несовершеннолетнего объявили в розыск, ориентировки с его приметами довели до сведения личного состава полиции.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить местонахождение парня. Все время он бродил по улицам Харькова. Парня передали приемной семье. Решается вопрос о привлечении его опекунов к административной ответственности.
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