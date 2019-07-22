22.07.2019 08:33

17-летнего побирушку вернули домой полицейские

Парень сбежал из приемной семьи и около недели бродяжничал по улицам Харькова.



// Facebook

15 июля в Барвенковское отделение полиции поступило сообщение от службы по делам детей Барвенковской районной администрации о том, что в приемной семье несколько дней отсутствует 17-летний парень.



Несовершеннолетнего объявили в розыск, ориентировки с его приметами довели до сведения личного состава полиции.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить местонахождение парня. Все время он бродил по улицам Харькова. Парня передали приемной семье. Решается вопрос о привлечении его опекунов к административной ответственности.