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22.07.2019  08:33   

17-летнего побирушку вернули домой полицейские

Парень сбежал из приемной семьи и около недели бродяжничал по улицам Харькова.


// Facebook

15 июля в Барвенковское отделение полиции поступило сообщение от службы по делам детей Барвенковской районной администрации о том, что в приемной семье несколько дней отсутствует 17-летний парень.

Несовершеннолетнего объявили в розыск, ориентировки с его приметами довели до сведения личного состава полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить местонахождение парня. Все время он бродил по улицам Харькова. Парня передали приемной семье. Решается вопрос о привлечении его опекунов к административной ответственности.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, полиция, харьков
 
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