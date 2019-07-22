Зашла в супермаркет – осталась без мопеда

В Изюмском районе мужчина похитил у женщины мопед.
20 июля около 10:40 в Изюмский отдела полиции поступило обращение от местной жительницы. Она сообщила, что неизвестный завладел ее мопедом, который находился возле одного из супермаркетов в городе Изюме.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и сотрудники группы реагирования Изюмского отдела полиции. Правоохранители опросили возможных свидетелей и вышли на след злоумышленника. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 54-летний житель города Изюм.
Вещественное доказательство изъято.
По данному факту следователь Изюмского отдела открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет.
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