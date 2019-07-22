Тонувшего в копанке годовалого ребенка спасли медики

Пострадавшего госпитализировали в детскую реанимацию.
Днем 21 июля скорую вызвали по поводу «утопления», сообщили в Центр экстренной медпомощи и медицины катастроф.
Бригада экстренной медпомощи прибыла на вызов за 1 минуту и обнаружила у копанки годовалого мальчика. Оказалось, ребенок упал в копанку и начал тонуть.
После реанимационных мероприятий мальчика госпитализировали в реанимационное отделение ОДКБ №1.
Сегодня фантазии могут казаться куда ярче и интереснее реальности. Именно поэтому день не подходит для любых дел, требующих точности и конкретики, а вот для творчества, развлечений, дружбы и любви – вполне.
Нас ожидает жаркий и преимущественно солнечный день. Однако синоптики не исключают местами небольшие кратковременные дожди.
В прошлом году перечень международных дат, посвящённых спорту, пополнился ещё одним праздником.
влажн.:
давл.:
ветер: