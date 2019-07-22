Главная Новости Криминал и происшествия Тонувшего в копанке годовалого ребенка спасли медики
22.07.2019  09:47   

Тонувшего в копанке годовалого ребенка спасли медики

Пострадавшего госпитализировали в детскую реанимацию.


// Facebook

Днем 21 июля скорую вызвали по поводу «утопления», сообщили в Центр экстренной медпомощи и медицины катастроф.

Бригада экстренной медпомощи прибыла на вызов за 1 минуту и обнаружила у копанки годовалого мальчика. Оказалось, ребенок упал в копанку и начал тонуть.

После реанимационных мероприятий мальчика госпитализировали в реанимационное отделение ОДКБ №1.

Источник:   Центр экстренной медпомощи и медицины катастроф
 Тэги:  пребенок, копанка, утонул, харьков
 
Версия для печати
 

Видео

В Харьковском зоопарке отпраздновали день рождения слонихи Тенди. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 