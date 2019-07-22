Главная Новости Криминал и происшествия Плантацию конопли обнаружили под Харьковом
22.07.2019  10:50   

Плантацию конопли обнаружили под Харьковом

Наркотические растения выращивал по месту жительства 35-летний житель города Чугуева.


// Нацполиция

Хозяин домовладения уже имел судимость за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

У рецидивиста дома провели обыск, в результате которого обнаружили и изъяли 435 растений конопли, вещество растительного происхождения в сухом состоянии, полимерную бутылку с наслоением вещества коричневого цвета и устройство для употребления наркотика.

По словам мужчины, конопли он выращивал для собственного употребления.

Изъятое направлено на экспертное исследование.

Сведения по данному факту внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 310 (незаконный посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Следственные действия продолжаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  наркотики, конопля, полиция, харьков
 
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