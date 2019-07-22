В результате пожаров 5 человек получили ожоги и были травмированы

За прошедшую неделю подразделениями Харьковского гарнизона ГСЧС ликвидировано 331 пожар и чрезвычайное происшествие, во время которых травмировано 54 и эвакуировано 11 человек.
В течение недели, с 15 по 21 июля подразделения Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области круглосуточно несли боевое дежурство и оперативно реагировали на чрезвычайные события, пожары, другие вызовы.
В течение указанного периода спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 331 раз выезжали по сигналу «Тревога». Из них 207 выездов на ликвидацию пожаров и возгораний, 73 из которых возникли на открытых пространствах и были связаны с горением сухостоя и мусора. Все эти возгорания в природных экосистемах возникли из-за человеческой халатности и умышленно выжигания сухой травы.
Кроме того, 22 раз и спасатели выезд жа ли для оказания помощи населению и на дорожно-транспортные происшествия, 20 - на обезвреживание взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, 9 - на дежурство.
В результате пожаров 5 человек получили и ожоги и были травмированы. Благодаря оперативным и профессиональным действиям спасателей во время ликвидации пожара эвакуированы 11 чел.
На месте возникновения чрезвычайных событий погибло 6 человек, еще 49 получили травмы.
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