22.07.2019 11:40

В результате пожаров 5 человек получили ожоги и были травмированы

За прошедшую неделю подразделениями Харьковского гарнизона ГСЧС ликвидировано 331 пожар и чрезвычайное происшествие, во время которых травмировано 54 и эвакуировано 11 человек.



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В течение недели, с 15 по 21 июля подразделения Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области круглосуточно несли боевое дежурство и оперативно реагировали на чрезвычайные события, пожары, другие вызовы.

В течение указанного периода спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 331 раз выезжали по сигналу «Тревога». Из них 207 выездов на ликвидацию пожаров и возгораний, 73 из которых возникли на открытых пространствах и были связаны с горением сухостоя и мусора. Все эти возгорания в природных экосистемах возникли из-за человеческой халатности и умышленно выжигания сухой травы.

Кроме того, 22 раз и спасатели выезд жа ли для оказания помощи населению и на дорожно-транспортные происшествия, 20 - на обезвреживание взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, 9 - на дежурство.

В результате пожаров 5 человек получили и ожоги и были травмированы. Благодаря оперативным и профессиональным действиям спасателей во время ликвидации пожара эвакуированы 11 чел.

На месте возникновения чрезвычайных событий погибло 6 человек, еще 49 получили травмы.