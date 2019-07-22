Главная Новости Криминал и происшествия В результате пожаров 5 человек получили ожоги и были травмированы
22.07.2019  11:40   

В результате пожаров 5 человек получили ожоги и были травмированы

За прошедшую неделю подразделениями Харьковского гарнизона ГСЧС ликвидировано 331 пожар и чрезвычайное происшествие, во время которых травмировано 54 и эвакуировано 11 человек.


// facebook

В течение недели, с 15 по 21 июля подразделения Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области круглосуточно несли боевое дежурство и оперативно реагировали на чрезвычайные события, пожары, другие вызовы.

В течение указанного периода спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 331 раз выезжали по сигналу «Тревога». Из них 207 выездов на ликвидацию пожаров и возгораний, 73 из которых возникли на открытых пространствах и были связаны с горением сухостоя и мусора. Все эти возгорания в природных экосистемах возникли из-за человеческой халатности и умышленно выжигания сухой травы.

Кроме того, 22 раз и спасатели выезд жа ли для оказания помощи населению и на дорожно-транспортные происшествия, 20 - на обезвреживание взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, 9 - на дежурство.

В результате пожаров 5 человек получили и ожоги и были травмированы. Благодаря оперативным и профессиональным действиям спасателей во время ликвидации пожара эвакуированы 11 чел.

На месте возникновения чрезвычайных событий погибло 6 человек, еще 49 получили травмы.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины по Харьковской области
 Тэги:  пожар, трава, харьков, спасатели, эвакуация
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.07 Криминал и происшествия ХТЗ: во время движения вспыхнула легковушка (ФОТО) 19.07 Криминал и происшествия Горячая страда: на поле во время уборочной загорелся комбайн, пострадали люди (ФОТО) 17.07 Криминал и происшествия Пожар на Северной Салтовке потушен: ГСЧС (ФОТО)
 
 

Видео

В Харьковском зоопарке отпраздновали день рождения слонихи Тенди. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 