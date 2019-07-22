22.07.2019 14:42

Избил и изнасиловал знакомый: пострадавшая - в неотложке (ВИДЕО)

Полиция открыла уголовное производство по двум статьям.



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Полиция расследует факт избиения и изнасилования женщины в Дергачевском районе

В совершении преступления обоснованно подозревается 44-летний местный житель.

21 июля в 18:38 бригадой скорой медицинской помощи в Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. Мещанинова из квартиры в пгт Малая Даниловка Дергачевского района госпитализировали 52-летнюю женщину с телесными повреждениями.

Пострадавшая пояснила, что ее избил и изнасиловал знакомый.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа Дергачевского отдела полиции.

С места происшествия сотрудники полиции изъяли вещественные доказательства.

Следователем открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) и ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Санкции статей предусматривают максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются.