Главная Новости Криминал и происшествия Избил и изнасиловал знакомый: пострадавшая - в неотложке (ВИДЕО)
22.07.2019  14:42   

Избил и изнасиловал знакомый: пострадавшая - в неотложке (ВИДЕО)

Полиция открыла уголовное производство по двум статьям.


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Полиция расследует факт избиения и изнасилования женщины в Дергачевском районе
 
В совершении преступления обоснованно подозревается 44-летний местный житель. 
 
21 июля в 18:38 бригадой скорой медицинской помощи в Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. Мещанинова из квартиры в пгт Малая Даниловка Дергачевского района госпитализировали 52-летнюю женщину с телесными повреждениями.
 
Пострадавшая пояснила, что ее избил и изнасиловал знакомый.
 
По адресу выезжала следственно-оперативная группа Дергачевского отдела полиции.
 
С места происшествия сотрудники полиции изъяли вещественные доказательства.
 
Следователем открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) и ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкции статей предусматривают максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  избиение, изнасилование, харьков
 
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