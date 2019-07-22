Избил и изнасиловал знакомый: пострадавшая - в неотложке (ВИДЕО)
Полиция открыла уголовное производство по двум статьям.
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Полиция расследует факт избиения и изнасилования женщины в Дергачевском районе
В совершении преступления обоснованно подозревается 44-летний местный житель.
21 июля в 18:38 бригадой скорой медицинской помощи в Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. Мещанинова из квартиры в пгт Малая Даниловка Дергачевского района госпитализировали 52-летнюю женщину с телесными повреждениями.
Пострадавшая пояснила, что ее избил и изнасиловал знакомый.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа Дергачевского отдела полиции.
С места происшествия сотрудники полиции изъяли вещественные доказательства.
Следователем открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) и ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Санкции статей предусматривают максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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