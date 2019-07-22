22.07.2019 15:19

Фирмачи задолжали в бюджет миллион гривен

Прокуратура через суд требует от харьковской фирмы возместить средства за пользование землей.



sbu.ua

Харьковская местная прокуратура № 1 обратилась в хозяйственный суд с иском о взыскании с харьковской фирмы задолженных средств за пользование земельным участком под офисным центром.

Как рассказала руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова, речь идет о здании неподалеку Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького площадью почти 4,5 тыс. кв. м.

В 2015 году офисный центр приобрело одно из предприятий.

Однако до сих пор владелец сооружения не оформил прав на земельный участок под недвижимостью, поэтому не платил в бюджет средств за пользование землей.

В результате образовалась задолженность в сумме более 1 млн. грн.

Сейчас по иску прокуратуры суд открыл производство по делу.