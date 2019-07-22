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22.07.2019  15:19   

Фирмачи задолжали в бюджет миллион гривен

Прокуратура через суд требует от харьковской фирмы возместить средства за пользование землей.


sbu.ua
Харьковская местная прокуратура № 1 обратилась в хозяйственный суд с иском о взыскании с харьковской фирмы задолженных средств за пользование земельным участком под офисным центром.
 
Как рассказала руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова, речь идет о здании неподалеку Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького площадью почти 4,5 тыс. кв. м.
 
В 2015 году офисный центр приобрело одно из предприятий.
 
Однако до сих пор владелец сооружения не оформил прав на земельный участок под недвижимостью, поэтому не платил в бюджет средств за пользование землей.
 
В результате образовалась задолженность в сумме более 1 млн. грн.
 
Сейчас по иску прокуратуры суд открыл производство по делу.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  долг, аренда, харьков
 
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