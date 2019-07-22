Смерть на рассвете: под Харьковом застрелился солдат-срочник

Трагедия произошла рано утром в субботу, 21 июля 2019 года.
Сегодня фантазии могут казаться куда ярче и интереснее реальности. Именно поэтому день не подходит для любых дел, требующих точности и конкретики, а вот для творчества, развлечений, дружбы и любви – вполне.
С самого утра и до позднего вечера небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза, местами град, шквал 15-20 м/с.
В прошлом году перечень международных дат, посвящённых спорту, пополнился ещё одним праздником.
влажн.:
давл.:
ветер: