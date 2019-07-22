Главная Новости Криминал и происшествия Смерть на рассвете: под Харьковом застрелился солдат-срочник
22.07.2019  18:31   

Смерть на рассвете: под Харьковом застрелился солдат-срочник

Трагедия произошла рано утром в субботу, 21 июля 2019 года.

Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на силовиков, в Харьковской области из автомата застрелился солдат. 
 
Инцидент произошел в Балаклее вчера, 21 июля, около 05:46.
 
Призывник из Днепра 1998 года рождения закрылся в защитном сооружении и выстрелил себе в голову из АК-47.
 
О произошедшем сообщили в военную прокуратуру и ГБР. Следователи открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины ("умышленное убийство"). В данный момент силовики устанавливают все обстоятельства произошедшего.
 
Пресс-служба ГУ Нацполиции сообщила: "У нас нет видео и фото с метра происшествия. Факт подтверждаем, открыто производство по ч.1 ст.  115 УК с пометкой "самоубийство".
Тэги:  смерть, застрелился солдат, харьков, балаклея
 
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