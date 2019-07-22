22.07.2019 18:31

Смерть на рассвете: под Харьковом застрелился солдат-срочник

Трагедия произошла рано утром в субботу, 21 июля 2019 года.

Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на силовиков, в Харьковской области из автомата застрелился солдат.

Инцидент произошел в Балаклее вчера, 21 июля, около 05:46.

Призывник из Днепра 1998 года рождения закрылся в защитном сооружении и выстрелил себе в голову из АК-47.

О произошедшем сообщили в военную прокуратуру и ГБР. Следователи открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины ("умышленное убийство"). В данный момент силовики устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Пресс-служба ГУ Нацполиции сообщила: "У нас нет видео и фото с метра происшествия. Факт подтверждаем, открыто производство по ч.1 ст. 115 УК с пометкой "самоубийство".