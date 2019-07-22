22.07.2019 19:57

Нападение на кладбище: преступника поймали спасатели (ФОТО, ВИДЕО)

На помощь кричавшей девушке пришли сотрудники ГСЧС.



//facebook.com/h.saltovka

Сегодня, 22 июля 2019 года, как сообщили соцсети, среди белого дня на кладбище №3 неизвестный напал на девушку . Та стала громко кричать, чем обратила на себя внимание. Это и помогло гражданке уцелеть и отделаться легким испугом.

Как рассказал «ГородХ» помощник начальника ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин, "тыльная сторона кладбища примыкает к пожарной части №5 и отделена забором. В момент происшествия один из спасателей был на улице и услышал со стороны кладбища женский крик. С его слов, он даже испугался. Пошел посмотреть, что происходит, видит - через забор перелазит молодой человек. Стал его останавливать, но тот сорвался и убежал во дворы».

«По дороге встретили парня на скутере, и тот рассказал, что видел странного молодого человека, который просил увезти куда-нибудь, чуть не отнял скутер. В итоге наши сотрудники таки поймали злоумышленника и задерживали до приезда полиции», - говорит Лупандин.

Кроме того, к пожарной части вызвали «скорую» - там приходила в себя от пережитого пострадавшая девушка. Доктора увезли ее в больницу.