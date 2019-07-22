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22.07.2019  19:57   

Нападение на кладбище: преступника поймали спасатели (ФОТО, ВИДЕО)

На помощь кричавшей девушке пришли сотрудники ГСЧС.


//facebook.com/h.saltovka
Сегодня, 22 июля 2019 года, как сообщили соцсети, среди белого дня на кладбище №3 неизвестный напал на девушку. Та стала громко кричать, чем обратила на себя внимание. Это и помогло гражданке уцелеть и отделаться легким испугом.
 
Как рассказал «ГородХ» помощник начальника ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин, "тыльная сторона кладбища примыкает к пожарной части №5 и отделена забором. В момент происшествия один из спасателей был на улице и услышал со стороны кладбища женский крик. С его слов, он даже испугался. Пошел посмотреть, что происходит, видит - через забор перелазит молодой человек. Стал его останавливать, но тот сорвался и убежал во дворы». 
 
«По дороге встретили парня на скутере, и тот рассказал, что видел странного молодого человека, который просил увезти куда-нибудь, чуть не отнял скутер. В итоге наши сотрудники таки поймали злоумышленника и задерживали до приезда полиции», - говорит Лупандин.
 
Кроме того, к пожарной части вызвали «скорую» - там приходила в себя от пережитого пострадавшая девушка. Доктора увезли ее в больницу.
Тэги:  нападение, изнасилование, харьков
 
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