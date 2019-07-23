23.07.2019 12:19

Проходивший по делу о разбое выйдет на свободу

Из всех обвинений на мужчине осталось незаконное хранение оружия, но его спас "закон Савченко" и он скоро выйдет на свободу.



dnews.dn.ua

Дзержинский районный суд Харькова вынес приговор мужчине, которого обвиняли в разбое, краже, похищении и незаконном хранении огнестрельного оружия.

Согласно расследованию, 1 сентября 2016 года злоумышленник вместе с сообщниками проник в частный дом. Оттуда они вынесли часы, два IPhone, Apple iPad и драгоценности на общую сумму более 192 тысяч гривен. Кроме того, фигурант обнаружил в доме пистолет Макарова и забрал его себе. Согласно документам, оружие являлось табельным и было закреплено за полковником СБУ.

6 декабря того же года неизвестные ворвались в дом на улице Ляпунова, где избили и связали хозяйку. Участники разбойного нападения "разжились" двумя IPhone, часами стоимостью от 37,5 до 126 тысяч гривен, а также многочисленными ювелирными украшениями. Злоумышленники также забрали ключи от автомобилей Audi A8 и Porsche Macan. Общая сумма убытков, нанесенных потерпевшей, составила 658 тысяч гривен.

В ходе разбирательства уроженец Грузии заявил, что не имеет отношения к этим преступлениям и отказался давать показания в соответствиии со статьей 63 Конституции Украины. Свидетели также не подтвердили вину харьковчанина. Защита обвиняемого также доказала, что ему не вручили подозрение по одной из статей, а обыск жилья его сожительницы был проведен без санкции служителей Фемиды.

В связи с этим суд оправдал мужчину по статьям 185 ("кража"), 187 ("разбой") и 262 ("похищение оружия") УК Украины. Его признали виновным лишь в незаконном хранении оружия и назначили наказание в виде трех лет и пяти месяцев лишения свободы. Но по "закону Савченко" подсудимому засчитали срок пребывания в следственном изоляторе и вскоре он должен выйти на свободу. Решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.