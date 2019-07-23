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23.07.2019  08:20   

На Салтовке сбили велосипедиста (ФОТО)

Авария произошла 22 июля около четырех часов дня на ул. Акадeмика Павлова, 271.


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Участниками ДТП стали автомобиль ВАЗ 21083 и вeлосипeдист, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

В результате столкновения пострадал вeлосипeдист, которого мeдики госпитализировали в больницу.

Происшествие оформляла следственно-опeративная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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