Видео вспыхнувшего ночью на Безлюдовке автомобиля выложили в Сеть (ВИДЕО)

По словам очевидцев, причиной пожара могла стать проводка.
Вечером 22 июля на трассе возле Безлюдовки загорелся автомобиль Ford.
«По предварительной информации автомобиль Форд загорелся из-за проводки. Проезжающие мимо пытались потушить пламя огнетушителями из своих авто, но безуспешно», – говорится в комментарии к видео.
Пожар удалось погасить только прибывшим на место ГСЧСникам.
Внимание! На видео ненормативная лексика!
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