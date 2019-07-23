23.07.2019 08:42

Видео вспыхнувшего ночью на Безлюдовке автомобиля выложили в Сеть (ВИДЕО)

По словам очевидцев, причиной пожара могла стать проводка.



// Facebook

Вечером 22 июля на трассе возле Безлюдовки загорелся автомобиль Ford.



«По предварительной информации автомобиль Форд загорелся из-за проводки. Проезжающие мимо пытались потушить пламя огнетушителями из своих авто, но безуспешно», – говорится в комментарии к видео.



Пожар удалось погасить только прибывшим на место ГСЧСникам.



Внимание! На видео ненормативная лексика!



