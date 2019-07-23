Главная Новости Криминал и происшествия Видео вспыхнувшего ночью на Безлюдовке автомобиля выложили в Сеть (ВИДЕО)
23.07.2019  08:42   

Видео вспыхнувшего ночью на Безлюдовке автомобиля выложили в Сеть (ВИДЕО)

По словам очевидцев, причиной пожара могла стать проводка.


// Facebook

Вечером 22 июля на трассе возле Безлюдовки загорелся автомобиль Ford.

«По предварительной информации автомобиль Форд загорелся из-за проводки. Проезжающие мимо пытались потушить пламя огнетушителями из своих авто, но безуспешно», – говорится в комментарии к видео.

Пожар удалось погасить только прибывшим на место ГСЧСникам.

Внимание! На видео ненормативная лексика!

Тэги:  пожар, харьков
 
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