23.07.2019 09:37

В Украину за 50 долларов: пограничники завернули нарушителей

Пограничники Харьковского отряда в очередной раз отказались от взятки.



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Ночью в пункт пропуска «Гоптовка» прибыли четыре гражданина Азербайджана. Они пешком шли из России в Украину.

Во время проведения пограничного контроля было установлено, что у иностранцев отсутствует достаточное финансовое обеспечение на период запланированного пребывания в Украине.

Со стороны Украины прибывших встречал их соотечественник, который предложил правоохранителям взятку в размере 50 долларов США за беспрепятственное пересечение границы его знакомыми.



Стражи границы приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения, а самого правонарушителя передали работникам полиции, которые и занимаются объективным выяснением совершения им уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» Уголовного кодекса Украины.