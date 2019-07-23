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23.07.2019  09:37   

В Украину за 50 долларов: пограничники завернули нарушителей

Пограничники Харьковского отряда в очередной раз отказались от взятки.


// Facebook

Ночью в пункт пропуска «Гоптовка» прибыли четыре гражданина Азербайджана. Они пешком шли из России в Украину.

Во время проведения пограничного контроля было установлено, что у иностранцев отсутствует достаточное финансовое обеспечение на период запланированного пребывания в Украине.

Со стороны Украины прибывших встречал их соотечественник, который предложил правоохранителям взятку в размере 50 долларов США за беспрепятственное пересечение границы его знакомыми.

Стражи границы приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения, а самого правонарушителя передали работникам полиции, которые и занимаются объективным выяснением совершения им уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» Уголовного кодекса Украины.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  взятка, пограничники, харьков
 
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