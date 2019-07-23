В Украину за 50 долларов: пограничники завернули нарушителей

Пограничники Харьковского отряда в очередной раз отказались от взятки.
Ночью в пункт пропуска «Гоптовка» прибыли четыре гражданина Азербайджана. Они пешком шли из России в Украину.
Во время проведения пограничного контроля было установлено, что у иностранцев отсутствует достаточное финансовое обеспечение на период запланированного пребывания в Украине.
Со стороны Украины прибывших встречал их соотечественник, который предложил правоохранителям взятку в размере 50 долларов США за беспрепятственное пересечение границы его знакомыми.
Стражи границы приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения, а самого правонарушителя передали работникам полиции, которые и занимаются объективным выяснением совершения им уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» Уголовного кодекса Украины.
Изюминка дня в том, что его невозможно спланировать заранее. Так что ожидайте всего неожиданного, будь то незапланированная поездка, денежный выигрыш, ссора или новое знакомство.
С самого утра и до позднего вечера небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза, местами град, шквал 15-20 м/с.
Этот праздник считается днем защиты всех морских млекопитающих.
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