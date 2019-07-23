23.07.2019 10:12

Пожары уничтожают урожай под Харьковом

22 июля подразделения Харьковского гарнизона ГСЧС 56 раз выезжали на ликвидацию пожаров и возгораний.



// ГСЧС

Из них 50 случаев – это пожары сухой травы, пшеницы, хвойной подстилки, стерни, тростника и мусора. Общая площадь пожаров превысила 35 га.



В результате пожаров уничтожено: около 200 кв.м. зерновых и 300 кв.м. стерни (с. Колесниковка Шевченковского района), 17 га пшеницы на корню (с. Черниговское Лозовского района), 900 кв.м. стерни (с. Мозолевка Валковского района).



Спасатели напоминают, что сейчас на Харьковщине наблюдается наивысшую степень (5 класса) пожарной опасности. Следовательно существует большая угроза возникновения возгораний за повышение температурных показателей окружающей среды. Поэтому Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области обращается к населению с просьбой не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.



Категорически запрещается:



– создавать свалки и сжигать отходы;



– разводить костры в лесу и лесопосадках;



– курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички и окурки;



– оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;



– сжигать стерню и растительные остатки на сельскохозяйственных полях;



– позволять детям играть со спичками и зажигалками.



Если вы заметили возгорание в лесах, посадках и на открытых территориях, немедленно звоните по телефону «101».