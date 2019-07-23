Под Харьковом превернулась инорамка: четуре человека в неотложке

Авария произошла 21 июля около 21:30 на автодороге "Харьков-Красноград-Перещепино" вблизи поселка Буды Харьковского района.
35-летний водитель автомобиля "Volkswagen Passat", двигаясь в сторону Харькова, совершил наезд на препятствие, и автомобль перевернулся.
В результате происшествия водитель и три пассажира автомобиля получили черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, ушибы и переломы. Все пострадавшие в тяжелом состоянии госпитализированы в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
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