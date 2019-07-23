23.07.2019 10:56

В Харькове автомобилисту через пару недель надоело арендованное авто – и он продал его

Прокуратура по достоинству оценила «предпринимательский» талант недобросовестного арендатора автомобиля, который уже на «проданном» авто успел совершить несколько грабежей.



// facebook

Приговором Жовтевого районного суда Харькова 34-летнего мужчину признали виновным в мошенничестве, грабежах и воровстве (ч. 2 ст.190, ч. 2 ст. 186, ч.2 ст. 185 УК Украины).

Как сообщила начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова, злоумышленник приговорили к 5 годам и 3 месяцам лишения свободы.

Обстоятельства дела: В марте 2016 злоумышленник арендовал автомобиль «Славута». Уже через две недели пользования транспортным средством вор решил обогатиться за счет чужого имущества. Он продал арендованную машину знакомому за 18 тыс. грн.

Мошенник, конечно, скрыл от покупателя то, что машина ему не принадлежит, и согласился брать средства в рассрочку. После погашения всей сумму обещал переоформить документы. За подписку в сумме 3 тыс. грн. он передал машину покупателю.

Однако вскоре аферист позвонил новому «владельцу» машины и сказал, что ему срочно нужны деньги. Мужчина передал злоумышленнику еще 10 тыс. Грн. и они вместе поехали якобы оформлять документы на авто.

По дороге осужденный под надуманным предлогом выманил товарища из машины, а сам пользуясь случаем сел за руль и уехал с места происшествия вместе с деньгами.

Как выяснилось в ходе следствия, в течение декабря 2016 января 2017 преступник совершил также 2 грабежа и 1 кражу.

Справка: Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.