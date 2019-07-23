23.07.2019 11:11

Новый летний рекорд - в Харькове одновременно «минировали» более 500 объектов

22 июля в 16.44 в ГУ Нацполиции Харькова поступило анонимное сообщение о закладке взрывчатки на 510 объектах частной и коммунальной собственности



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«Минеры», в этот раз решили не минировать школы и вузы – каникулы. Поэтому под раздачу попали жилые многоэтажные дома, супермаркеты, торговые и торгово-развлекательные центры, больницы, родильные дома, детские сады частной и коммунальной собственности.

Как указано в ежедневной сводке по оперативной обстановке: по указанным адресам выезжали оперативные группы, взрывотехники и экстренные службы.

Персонал, посетители и жители эвакуировались.

Во время осмотра помещений, объектов и территорий взрывных устройств не обнаружено.