Новый летний рекорд - в Харькове одновременно «минировали» более 500 объектов

22 июля в 16.44 в ГУ Нацполиции Харькова поступило анонимное сообщение о закладке взрывчатки на 510 объектах частной и коммунальной собственности
«Минеры», в этот раз решили не минировать школы и вузы – каникулы. Поэтому под раздачу попали жилые многоэтажные дома, супермаркеты, торговые и торгово-развлекательные центры, больницы, родильные дома, детские сады частной и коммунальной собственности.
Как указано в ежедневной сводке по оперативной обстановке: по указанным адресам выезжали оперативные группы, взрывотехники и экстренные службы.
Персонал, посетители и жители эвакуировались.
Во время осмотра помещений, объектов и территорий взрывных устройств не обнаружено.
Изюминка дня в том, что его невозможно спланировать заранее. Так что ожидайте всего неожиданного, будь то незапланированная поездка, денежный выигрыш, ссора или новое знакомство.
С самого утра и до позднего вечера небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза, местами град, шквал 15-20 м/с.
Этот праздник считается днем защиты всех морских млекопитающих.
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