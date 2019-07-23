Главная Новости Криминал и происшествия Зрелый кавказец едва не зарезал ровесника, который не мог с ним решить финансовые вопросы
23.07.2019  11:45   

Зрелый кавказец едва не зарезал ровесника, который не мог с ним решить финансовые вопросы

Чуть более недели понадобилось харьковским полицейским, чтобы предъявит подозрение в покушении на убийство 52 летнему грузину – решается вопрос о мере пресечения за поножовщину.


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Полицией Харькова задержан гражданин Грузии, который пытался убить знакомого. В ходе ссоры злоумышленник дважды ударил потерпевшего ножом.

14 июля в реанимационное отделение Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи в тяжелом бессознательном состоянии был доставлен 52-летний мужчина с проникающими ножевыми ранениями. По данному факту следственным Слободского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в совершении уголовного преступления работники Слободского отдела полиции разоблачили 52-летнего гражданина Грузии.

Как установили правоохранители, между мужчинами возникла ссора на финансовой почве, в ходе которой злоумышленник нанес оппоненту два удара ножом в грудную клетку и в брюшную полость.

22 июля злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  грузия, финансы, харьков, поножовщина
 
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