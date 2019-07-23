Зрелый кавказец едва не зарезал ровесника, который не мог с ним решить финансовые вопросы

Чуть более недели понадобилось харьковским полицейским, чтобы предъявит подозрение в покушении на убийство 52 летнему грузину – решается вопрос о мере пресечения за поножовщину.
Полицией Харькова задержан гражданин Грузии, который пытался убить знакомого. В ходе ссоры злоумышленник дважды ударил потерпевшего ножом.
14 июля в реанимационное отделение Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи в тяжелом бессознательном состоянии был доставлен 52-летний мужчина с проникающими ножевыми ранениями. По данному факту следственным Слободского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий в совершении уголовного преступления работники Слободского отдела полиции разоблачили 52-летнего гражданина Грузии.
Как установили правоохранители, между мужчинами возникла ссора на финансовой почве, в ходе которой злоумышленник нанес оппоненту два удара ножом в грудную клетку и в брюшную полость.
22 июля злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Изюминка дня в том, что его невозможно спланировать заранее. Так что ожидайте всего неожиданного, будь то незапланированная поездка, денежный выигрыш, ссора или новое знакомство.
С самого утра и до позднего вечера небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза, местами град, шквал 15-20 м/с.
Этот праздник считается днем защиты всех морских млекопитающих.
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