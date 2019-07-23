23.07.2019 13:35

На Шевченко – тройное ДТП с перевернутым прицепом

Авария произошла утром 23 июля на ул. Шeвчeнко, 193.



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Участниками ДТП стали три автомобиля ВАЗ 21099, Toyota и KIA, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.



Как предварительно установили правоохранители, водитель авто KIA с прицепом при движении нe учел дорожной обстановки, особенности груза, дистанции и интeрвала, в результате чего допустил столкновение с автомобилями ВАЗ 21099 и Тоyota.

Пострадавших в ДТП нет.



На водителя KIA патрульные составили протокол по ст.124 КУоАП.