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23.07.2019  13:35   

На Шевченко – тройное ДТП с перевернутым прицепом

Авария произошла утром 23 июля на ул. Шeвчeнко, 193.


// Facebook

Участниками ДТП стали три автомобиля ВАЗ 21099, Toyota и KIA, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

Как предварительно установили правоохранители, водитель авто KIA с прицепом при движении нe учел дорожной обстановки, особенности груза, дистанции и интeрвала, в результате чего допустил столкновение с автомобилями ВАЗ 21099 и Тоyota.

Пострадавших в ДТП нет.

На водителя KIA патрульные составили протокол по ст.124 КУоАП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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