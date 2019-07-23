Главная Новости Криминал и происшествия На перекрестке перед Дафи пьяный водитель спровоцировал ДТП (ФОТО)
23.07.2019  14:02   

На перекрестке перед Дафи пьяный водитель спровоцировал ДТП (ФОТО)

Выяснилось, что содержание алкоголя в крови нарушителя в 10 раз превышало норму.


// Facebook

22 июля около 22:50 патрульным поступило сообщение о ДТП на ул. Героев Труда, 7.

По предварительной информации, водитель авто ЗАЗ Sens совершил выезд на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 2108.

В результате происшествия пострадавших нет.

При оформлении ДТП полицейские обнаружили у водителя ЗАЗ Sens признаки алкогольного опьянения. В установленном законом порядке человек согласился на месте ДТП пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью газоанализатора "Драгер". Результат осмотра составил 2,11 промилле, что значительно превышает допустимую норму (0,2 промилле).

В результате на водителя ЗАЗ Sens патрульные составили два административных протокола по ст. 124 и ст. 130 КУоАП. В дальнейшем админматериалы передадут на рассмотрение суда.

Тэги:  дтп, харьков
 
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