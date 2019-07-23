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23.07.2019  14:11   

Смерть на роковом повороте: пьяный водила погубил мужчину и мальчика (ФОТО, ВИДЕО)

Трагически завершилась поездка для двух пассажиров вазовской «семерки».


hk.npu.gov.ua
Как собщает ГУ Нацполиции, 22 июля около 23:48 34-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107» двигался по автодороге «Харьков-Ахтырка» в городе Богодухов.
 
Выполняя маневр поворота налево через сплошную линию дорожной разметки, он допустил столкновение с автомобилем «Opel Astra» под управлением 52-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении.
 
В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля «Opel Astra» - две женщины 35 и 28 лет.
 
Таккже телесные повреждения получили 34-летний водитель и пассажиры автомобиля «ВАЗ» - 25-летний мужчина и 4-летний мальчик.
 
Всех пострадавших доставили в местную больницу, где впоследствии скончался 25-летний мужчина.
 
Затем ребенка госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А.И. Мещанинова. Однако врачи не смогли спасти мальчика.
 
Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает тюремное заключение сроком от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
 
Водитель автомобиля «ВАЗ» задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
 
Предварительно установлено, что он находился за рулем в нетрезвом состоянии. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, смерть, харьков, богодухов
 
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