23.07.2019 14:11

Смерть на роковом повороте: пьяный водила погубил мужчину и мальчика (ФОТО, ВИДЕО)

Трагически завершилась поездка для двух пассажиров вазовской «семерки».



hk.npu.gov.ua

Как собщает ГУ Нацполиции, 22 июля около 23:48 34-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107» двигался по автодороге «Харьков-Ахтырка» в городе Богодухов.

Выполняя маневр поворота налево через сплошную линию дорожной разметки, он допустил столкновение с автомобилем «Opel Astra» под управлением 52-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля «Opel Astra» - две женщины 35 и 28 лет.

Таккже телесные повреждения получили 34-летний водитель и пассажиры автомобиля «ВАЗ» - 25-летний мужчина и 4-летний мальчик.

Всех пострадавших доставили в местную больницу, где впоследствии скончался 25-летний мужчина.

Затем ребенка госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А.И. Мещанинова. Однако врачи не смогли спасти мальчика.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает тюремное заключение сроком от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Водитель автомобиля «ВАЗ» задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Предварительно установлено, что он находился за рулем в нетрезвом состоянии. Все обстоятельства аварии устанавливаются.