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23.07.2019  14:25   

Сегодня в Харькове «минируют» вузы (ФОТО)

Полицейские проверяют информацию о заминировании двух харьковских вузов.


// Telegram

23 июля на электронные адреса вузов поступили сообщение о закладке взрывчатки в университете радиоэлектроники на проспекте Науки и в университете городского хозяйства на улице Маршала Бажанова.

Информацию передали правоохранителям, по адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции.

Проводится эвакуация граждан.

Специалисты проводят обследование помещений и прилегающей территории.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  минирование, харьков
 
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