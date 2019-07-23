Сегодня в Харькове «минируют» вузы (ФОТО)

Полицейские проверяют информацию о заминировании двух харьковских вузов.
23 июля на электронные адреса вузов поступили сообщение о закладке взрывчатки в университете радиоэлектроники на проспекте Науки и в университете городского хозяйства на улице Маршала Бажанова.
Информацию передали правоохранителям, по адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции.
Проводится эвакуация граждан.
Специалисты проводят обследование помещений и прилегающей территории.
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С самого утра и до позднего вечера небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза, местами град, шквал 15-20 м/с.
Этот праздник считается днем защиты всех морских млекопитающих.
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