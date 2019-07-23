23.07.2019 15:01

На поселке Жуковского водители не поделили перекресток (ФОТО)

Авария произошла 23 июля около 11:00 на ул. Академика Проскуры, 1Б.



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По предварительной информации, водитель автомобиля Сhevrolet нарушил пункт 16.6 Правил дорожного движения и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 2115.

В результате ДТП травмированных нет.



На водителя Сhevrolet полицейские составили протокол по ст. 124 КУоАП.



В дальнейшем материалы ДТП будут переданы в суд.