На поселке Жуковского водители не поделили перекресток (ФОТО)

Авария произошла 23 июля около 11:00 на ул. Академика Проскуры, 1Б.
По предварительной информации, водитель автомобиля Сhevrolet нарушил пункт 16.6 Правил дорожного движения и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 2115.
В результате ДТП травмированных нет.
На водителя Сhevrolet полицейские составили протокол по ст. 124 КУоАП.
В дальнейшем материалы ДТП будут переданы в суд.
Изюминка дня в том, что его невозможно спланировать заранее. Так что ожидайте всего неожиданного, будь то незапланированная поездка, денежный выигрыш, ссора или новое знакомство.
С самого утра и до позднего вечера небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза, местами град, шквал 15-20 м/с.
Этот праздник считается днем защиты всех морских млекопитающих.
влажн.:
давл.:
ветер: