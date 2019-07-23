Главная Новости Криминал и происшествия Обвиняемые в теракте подали апелляцию
23.07.2019  18:41   

Обвиняемые в теракте подали апелляцию

бвиняемые по делу о теракте с четырьмя погибшими возле Дворца Спорта обжаловали решение об аресте.


kh.depo.ua
Об этом сообщает Харьковский апелляционный суд на своей странице в Facebook.
 
Открыто производство по апелляционным жалобам обвиняемых по делу о террористическом акте у Дворца Спорта в Харькове
 
Харьковский апелляционный суд открыл апелляционное производство по апелляционным жалобам обвиняемых Сергея Башлыкова, Виктора Тетюцького и его защитника - адвоката Дмитрия Тихоненкова на определение суда первой инстанции об отказе изменить меры предосторожности.
 
Также апелляционный суд открыл производство по апелляционной жалобе обвиняемого Виктора Тетюцького на постановление районного суда об отказе в разъяснении судебного решения.
 
Напоминаем по обстоятельствам событий, относящихся в вину, 22 февраля 2015 во время шествия возле Дворца спорта в Харькове произошел взрыв, в результате которого погибли два человека и были ранены 11 человек. Впоследствии двое скончались в больнице. По факту взрыва органом досудебного расследования возбуждено уголовное дело по статье 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).
 
Владимир Дворников, Сергей Башлыков и Виктор Тетюцький обвиняются в совершении террористического акта и незаконном обращении с оружием, боевой припасами или взрывчатыми веществами (часть 3 статьи 258, часть 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины).
 
Информацию о назначении апелляционного рассмотрения данного производства, зал судебного заседания и о дальнейшем ходе судебного процесса сообщать дополнительно. 
 
В случае информационных вопросов представителей СМИ и общественности просьба обращаться в пресс-службу суда по телефону 095-671-74-67. Единственный уникальный номер дела №645 / 3612/15.
Тэги:  теракт, аппеляция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.07 Криминал и происшествия Теракт по телефону: В Харькове суд не изменил меры пресечения подозреваемым 30.05 Криминал и происшествия Суд продлил арест обвиняемым в теракте возле Дворца спорта 22.03 Криминал и происшествия Теракт на станции метро «Индустриальная» предотвратила СБУ (ВИДЕО, ФОТО)
 
 

Видео

На Харківщині в смертельній ДТП загинули маленький хлопчик і молодий чоловік. ФОТО. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 