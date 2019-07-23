Обвиняемые в теракте подали апелляцию

23.07.2019 18:41

бвиняемые по делу о теракте с четырьмя погибшими возле Дворца Спорта обжаловали решение об аресте.

Открыто производство по апелляционным жалобам обвиняемых по делу о террористическом акте у Дворца Спорта в Харькове

Харьковский апелляционный суд открыл апелляционное производство по апелляционным жалобам обвиняемых Сергея Башлыкова, Виктора Тетюцького и его защитника - адвоката Дмитрия Тихоненкова на определение суда первой инстанции об отказе изменить меры предосторожности.

Также апелляционный суд открыл производство по апелляционной жалобе обвиняемого Виктора Тетюцького на постановление районного суда об отказе в разъяснении судебного решения.

Напоминаем по обстоятельствам событий, относящихся в вину, 22 февраля 2015 во время шествия возле Дворца спорта в Харькове произошел взрыв, в результате которого погибли два человека и были ранены 11 человек. Впоследствии двое скончались в больнице. По факту взрыва органом досудебного расследования возбуждено уголовное дело по статье 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Владимир Дворников, Сергей Башлыков и Виктор Тетюцький обвиняются в совершении террористического акта и незаконном обращении с оружием, боевой припасами или взрывчатыми веществами (часть 3 статьи 258, часть 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины).

Информацию о назначении апелляционного рассмотрения данного производства, зал судебного заседания и о дальнейшем ходе судебного процесса сообщать дополнительно.

В случае информационных вопросов представителей СМИ и общественности просьба обращаться в пресс-службу суда по телефону 095-671-74-67. Единственный уникальный номер дела №645 / 3612/15.