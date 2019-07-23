Запорожец пострадал от столкновения с Ладой

23 июля около 13:40 патрульные получили сообщение о ДТП, которое произошло на Тарасовском въезде, 3.
Участниками ДТП стали автомобили ЗАЗ Таврия и ВАЗ 21104, сообщили в Патрульной полиции.
По предварительной информации, бригада скорой медицинской помощи госпитализировали пассажирку автомобиля ЗАЗ Таврия.
Для выяснения всех обстоятельств ДТП и оформления происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу.
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