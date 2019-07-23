Главная Новости Криминал и происшествия Запорожец пострадал от столкновения с Ладой
23.07.2019  17:31   

Запорожец пострадал от столкновения с Ладой

23 июля около 13:40 патрульные получили сообщение о ДТП, которое произошло на Тарасовском въезде, 3.


// Facebook

Участниками ДТП стали автомобили ЗАЗ Таврия и ВАЗ 21104, сообщили в Патрульной полиции.

По предварительной информации, бригада скорой медицинской помощи госпитализировали пассажирку автомобиля ЗАЗ Таврия.

Для выяснения всех обстоятельств ДТП и оформления происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.07 Криминал и происшествия На поселке Жуковского водители не поделили перекресток (ФОТО) 23.07 Криминал и происшествия Смерть на роковом повороте: пьяный водила погубил мужчину и малыша (ФОТО, ВИДЕО) 23.07 Криминал и происшествия На перекрестке перед Дафи пьяный водитель спровоцировал ДТП (ФОТО)
 
 

Видео

На Харківщині в смертельній ДТП загинули маленький хлопчик і молодий чоловік. ФОТО. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 