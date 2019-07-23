Как пьяный водила на светофоре заснул (ВИДЕО)

Социальны сети сообщили о том, что на улице Мира "копы приняли бухого за рулём, прохожие говорят, что ехал и просто уснул на светофоре".
Как уточнили в пресс-службе Путрульной полиции, днем 23.07.2019 на линию 102 поступило сообщение от граждан о том, что водитель автомобиля ЗАЗ Lanos, остановившись на проезжей части, заснул за рулем на перекрестке ул. Мира и ул. 12-го апреля.
Прибыв на вызов, патрульные обнаружили водителя авто ЗАЗ Lanos с признаками алкогольного опьянения.
Полицейские составили на гражданина протокол по ст. 130 КУоАП.
Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку. В дальнейшем административный материал будет направлен в суд.
Изюминка дня в том, что его невозможно спланировать заранее. Так что ожидайте всего неожиданного, будь то незапланированная поездка, денежный выигрыш, ссора или новое знакомство.
Утро в Харькове ожидается ясным, а днем и вечером небо будет скрыто за облаками. Временами дождь, местами гроза.
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