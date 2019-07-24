24.07.2019 09:30

В дождливый день под Харьковом горели поля и леса

23 июля подразделения Харьковского гарнизона ГСЧС 6 раз выезжали на тушение сухой травы, хвойной подстилки, стерни, тростника и мусора.



// ГСЧС

Общая площадь пожаров превысила 13 га.

Возгорания произошли в Лозовском, Шевченковском, Двуречанском, Великобурлукском, Боровском и Валковском районах области.



Спасатели напоминают, что на Харьковщине наблюдается наивысшую степень (5 класса) пожарной опасности и обращаются к населению с просьбой не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.