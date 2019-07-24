В дождливый день под Харьковом горели поля и леса

23 июля подразделения Харьковского гарнизона ГСЧС 6 раз выезжали на тушение сухой травы, хвойной подстилки, стерни, тростника и мусора.
Общая площадь пожаров превысила 13 га.
Возгорания произошли в Лозовском, Шевченковском, Двуречанском, Великобурлукском, Боровском и Валковском районах области.
Спасатели напоминают, что на Харьковщине наблюдается наивысшую степень (5 класса) пожарной опасности и обращаются к населению с просьбой не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.
Звезды категорически против любых революций и рискованных экспериментов. Соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой.
Утро в Харькове ожидается ясным, а днем и вечером небо будет скрыто за облаками. Временами дождь, местами гроза.
В этот день православные люди чествуют святую равноапостольную Ольгу, во многом благодаря которой Русь приняла православную веру.
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