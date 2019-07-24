24.07.2019 11:01

Грабитель, срывавший золото с пожилых женщин на Салтовке, получил приговор

За три эпизода грабежа преступника приговорили к семи годам за решеткой.



// Facebook

В течение января-марта 34-летний харьковчанин совершил 3 разбойных нападения на пожилых женщин.



Нападающий промышлял возле станции метро «Студенческая». У выхода из подземки человек выслеживал пожилых женщин, имевших при себе золотые украшения. Злоумышленник преследовал жертв, пока женщины не заходили в подъезды жилых домов.



Там, угрожая ножом, нападающий силой вырывал из ушей золотые сережки. Ювелирные изделия вор сдавал в ломбарды.



Жертвами преступника стали женщины в возрасте от 66 до 81 года, в которых он отобрал украшения на общую сумму более 12,5 тысяч грн.



Приговором Московского районного суда Харькова 34-летнего мужчину признали виновным в разбое (ч. 1, 2 ст. 187 УК Украины).

Злоумышленника приговорили к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы с конфискацией имущества.



Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.