24.07.2019 12:54

Минирования: эксперты-взрывотехники бомб не нашли (ФОТО)

Полиция проверила информацию о заминировании государственного учреждения и двух высших учебных заведений в Харькове



hk.npu.gov.ua

Специалисты обследовали 45600 кв. метров помещений и 56 300 кв. метров прилегающей территории объектов, эвакуировали 200 граждан. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Сообщение о закладке взрывчатки в учебных заведениях, расположенных на проспекте Науки и улицы Маршала Бажанова, а также в здании государственного учреждения по улице Сумской поступили в полицию 23 июля.

По адресам выезжали сотрудники следственно-оперативных групп, кинологического центра и взрывотехнического управления областного главка харьковской полиции.

По сообщениям о заминировании учебных заведений открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Принимаются меры по установлению и задержанию лица, причастного к совершению указанных уголовных правонарушений.