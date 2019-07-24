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24.07.2019  12:54   

Минирования: эксперты-взрывотехники бомб не нашли (ФОТО)

Полиция проверила информацию о заминировании государственного учреждения и двух высших учебных заведений в Харькове


hk.npu.gov.ua
Специалисты обследовали 45600 кв. метров помещений и 56 300 кв. метров прилегающей территории объектов, эвакуировали 200 граждан. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.
 
Сообщение о закладке взрывчатки в учебных заведениях, расположенных на проспекте Науки и улицы Маршала Бажанова, а также в здании государственного учреждения по улице Сумской поступили в полицию 23 июля.
 
По адресам выезжали сотрудники следственно-оперативных групп, кинологического центра и взрывотехнического управления областного главка харьковской полиции.
 
По сообщениям о заминировании учебных заведений открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
 
Принимаются меры по установлению и задержанию лица, причастного к совершению указанных уголовных правонарушений.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  минирование, бомба, харьков
 
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