Минирования: эксперты-взрывотехники бомб не нашли (ФОТО)

Полиция проверила информацию о заминировании государственного учреждения и двух высших учебных заведений в Харькове
Звезды категорически против любых революций и рискованных экспериментов. Соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой.
Утро в Харькове ожидается ясным, а днем и вечером небо будет скрыто за облаками. Временами дождь, местами гроза.
В этот день православные люди чествуют святую равноапостольную Ольгу, во многом благодаря которой Русь приняла православную веру.
влажн.:
давл.:
ветер: