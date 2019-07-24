24.07.2019 13:11

Собачий конфликт: досталось четвероногим и их хозяевам

В пылу драки друзья человека кусали все, что попадалось на зуб.



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Полицейские Харькова устанавливают обстоятельства конфликта между владельцами собак в Немышлянская районе

В результате происшествия за медицинской помощью обращалась 42-летняя женщина.

23 июля в 20:15 в Немышлянская отдела полиции поступило сообщение от харьковчанки о том, что ее покусала собака.

На место выезжали сотрудники патрульной полиции.

Предварительно установлено, что конфликт произошел из-за собак, которых заявительница и 34-летний мужчина выгуливали в парке.

Собаки сцепились между собой, а хозяева бросились их разнимать, из-за чего получили телесные повреждения.

Женщина обращалась за медицинской помощью в больницу, после получения которой была отпущена домой.

Информация по данному факту зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Немышлянская отдела полиции. Проводится проверка.