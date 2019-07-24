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24.07.2019  13:11   

Собачий конфликт: досталось четвероногим и их хозяевам

В пылу драки друзья человека кусали все, что попадалось на зуб.


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Полицейские Харькова устанавливают обстоятельства конфликта между владельцами собак в Немышлянская районе
 
В результате происшествия за медицинской помощью обращалась 42-летняя женщина.
 
23 июля в 20:15 в Немышлянская отдела полиции поступило сообщение от харьковчанки о том, что ее покусала собака.
 
На место выезжали сотрудники патрульной полиции.
 
Предварительно установлено, что конфликт произошел из-за собак, которых заявительница и 34-летний мужчина выгуливали в парке.
 
Собаки сцепились между собой, а хозяева бросились их разнимать, из-за чего получили телесные повреждения.
 
Женщина обращалась за медицинской помощью в больницу, после получения которой была отпущена домой.
 
Информация по данному факту зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Немышлянская отдела полиции. Проводится проверка.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  собаки, драка, харьков
 
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