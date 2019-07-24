24.07.2019 14:43

Рецидивист хранил дома на 120 тысяч наркоты (ФОТО)

Правоохранители Харькова разоблачили наркосбытчика.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 45-летний ранее судимый мужчина хранил по месту жительства психотропное вещество с целью дальнейшего сбыта. Стоимость изъятого у молодого наркотика на «черном рынке» составляет около 120 000 гривен.

Разоблачили злоумышленника сотрудники управления противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области совместно с работниками следственного управления ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Во время проведения санкционированного обыска квартир злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли полимерный пакет с психотропным веществом весом около 100 граммов, 9 полимерных пакетов, расфасованных для дальнейшего сбыта по 0,25 г, электронные весы, денежные средства в сумме 8500 грн, банковские карточки и мобильный телефон .

Кроме того, в марте текущего года правоохранители задокументировали факт продажи указанным мужчиной психотропного вещества во время личной встречи с покупателем за 600 грн.

В настоящее время решается вопрос об избрании 45-летнему фигуранту пресечения и сообщения о подозрении.

Устанавливается источник поставки психотропного вещества, преступные связи мужа, а также другие лица, которые могут быть причастны к поставкам психотропного вещества.