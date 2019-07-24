Аптекаршу, продавшую кодтерпин без рецепта, оштрафовали и лишили «хлебной» должности

Провизора одной из харьковских аптек, продавшей без рецепта наркосодержащий препарат, на 1,5 года лишили права занимать должности, связанные с оборотом и реализацией рецептурных лекарств.
Кроме того, 61-летняя женщина должна заплатить более 2 тысяч гривен штрафа.
Такое решение принял Дзержинский районный суд Харькова, признав фармацевта виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 320 УК Украины (нарушение установленных правил отпуска наркотических средств).
По информации начальника управления прокуратуры области Татьяны Сотниковой, в январе этого года аптекарша дважды продала без рецепта запрещенній медицинский препарат «Кодтерпин IС», содержащий в своем составе наркотическое средство. В общем провизор незаконно реализовала 3 блистера по 10 таблеток.
В судебном заседании обвиняемая свою вину полностью признала. Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
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