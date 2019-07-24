Пропала старушка с психическим расстройством (ФОТО)

Разыскивается Лидия Колесник.
Звезды категорически против любых революций и рискованных экспериментов. Соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой.
С самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Ночью небольшой дождь, местами гроза. Днем умеренный дождь, гроза, местами град, шквал 15-20 м/с.
В этот день православные люди чествуют святую равноапостольную Ольгу, во многом благодаря которой Русь приняла православную веру.
влажн.:
давл.:
ветер: