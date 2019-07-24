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24.07.2019  15:49   

Пропала старушка с психическим расстройством (ФОТО)

Разыскивается Лидия Колесник.


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Как сообщает Немышлянский ОП ГУ Нацполиции устанавливается местонахождение Колесник Лидии Ивановны, 1938 года рождения. 
 
Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, волосы седые. На момент исчезновения была одета в желтую кофту. При себе имела сумку серого цвета. Болеет психическим расстройством. Ранее уже покидала дом.
 
Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемой, просим сообщить ее в Немышлянская отдела полиции по телефонам: 102, 93-50-40 или другим удобным для вас способом.
Тэги:  пропала старушка, розыск, харьков
 
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