Главная Новости Криминал и происшествия Задержаны все рейдеры, пытавшиеся захватить агрофирму (ФОТО, ВИДЕО)
24.07.2019  16:46   

Задержаны все рейдеры, пытавшиеся захватить агрофирму (ФОТО, ВИДЕО)

Досудебное расследование продолжается по трем статьям Уголовного кодекса Украины.


hk.npu.gov.ua
Лица задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. 
 
Решается вопрос об объявлении им о подозрении в совершении уголовных преступлений.  
 
Напомним, что группа лиц попыталась захватить частное сельхозпредприятие 23 июля около 22:00 в селе Губщина Валковского района.
 
На место происшествия срочно прибыли руководство областного главка полиции, группы быстрого реагирования, бойцы батальонов полиции особого назначения и следственно-оперативная группа Валковского отдела полиции. Полицейские оперативно прекратили действия правонарушителей.  
 
Для выяснения всех обстоятельств происшествия и проведения следственных действий в Валковский отдела был доставлен 46 человек, среди которых граждане России и жители оккупированных территорий.
 
Следователи открыли уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса Украины, а именно ч. 1 ст. 206-1 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации), ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).
 
Максимальное наказание за совершение данных преступлений предусматривает от пяти до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  рейдеры, драка, харьков
 
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