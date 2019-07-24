Задержаны все рейдеры, пытавшиеся захватить агрофирму (ФОТО, ВИДЕО)
Досудебное расследование продолжается по трем статьям Уголовного кодекса Украины.
hk.npu.gov.ua
Лица задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Решается вопрос об объявлении им о подозрении в совершении уголовных преступлений.
Напомним, что группа лиц попыталась захватить частное сельхозпредприятие 23 июля около 22:00 в селе Губщина Валковского района.
На место происшествия срочно прибыли руководство областного главка полиции, группы быстрого реагирования, бойцы батальонов полиции особого назначения и следственно-оперативная группа Валковского отдела полиции. Полицейские оперативно прекратили действия правонарушителей.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия и проведения следственных действий в Валковский отдела был доставлен 46 человек, среди которых граждане России и жители оккупированных территорий.
Следователи открыли уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса Украины, а именно ч. 1 ст. 206-1 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации), ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).
Максимальное наказание за совершение данных преступлений предусматривает от пяти до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.