24.07.2019 16:46

Задержаны все рейдеры, пытавшиеся захватить агрофирму (ФОТО, ВИДЕО)

Досудебное расследование продолжается по трем статьям Уголовного кодекса Украины.



hk.npu.gov.ua

Лица задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении им о подозрении в совершении уголовных преступлений.

Напомним, что группа лиц попыталась захватить частное сельхозпредприятие 23 июля около 22:00 в селе Губщина Валковского района.

На место происшествия срочно прибыли руководство областного главка полиции, группы быстрого реагирования, бойцы батальонов полиции особого назначения и следственно-оперативная группа Валковского отдела полиции. Полицейские оперативно прекратили действия правонарушителей.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия и проведения следственных действий в Валковский отдела был доставлен 46 человек, среди которых граждане России и жители оккупированных территорий.

Следователи открыли уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса Украины, а именно ч. 1 ст. 206-1 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации), ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Максимальное наказание за совершение данных преступлений предусматривает от пяти до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.