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24.07.2019  17:19   

Сообщил о бомбе в подъезде, чтобы отомстить соседу

Пойманного минера очень раздражал сосед.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, 52-летний харьковчанин совершил звонок со своего мобильного телефона в службу 102 и заявил, что планирует подорвать подъезд многоэтажки в Основянском районе Харькова.
 
Как установили полицейские во время досудебного расследования, мужчина таким образом хотел отомстить своему соседу, который якобы систематически стучал по полу и раздражал его.
 
Свою "месть" он решил осуществить 1 мая 2019 года, позвонив в полицию с сообшением о заминировании.
 
Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями) Уголовного кодекса Украины.
 
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
Тэги:  минирование, бомба, харьков, раздражал сосед
 
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