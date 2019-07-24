24.07.2019 17:19

Сообщил о бомбе в подъезде, чтобы отомстить соседу

Пойманного минера очень раздражал сосед.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, 52-летний харьковчанин совершил звонок со своего мобильного телефона в службу 102 и заявил, что планирует подорвать подъезд многоэтажки в Основянском районе Харькова.

Как установили полицейские во время досудебного расследования, мужчина таким образом хотел отомстить своему соседу, который якобы систематически стучал по полу и раздражал его.

Свою "месть" он решил осуществить 1 мая 2019 года, позвонив в полицию с сообшением о заминировании.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями) Уголовного кодекса Украины.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.