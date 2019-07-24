24.07.2019 19:32

Псевдореабилитационный центр «лечил» издевательствами, побоями и молитвами (ФОТО)

Харьковская местная прокуратура № 5 совместно с работниками Слободского отдела полиции ГУНП в области пресекла деятельность незаконного реабилитационного центра для алко - и наркозависимых, который функционировал на территории района.



//khar.gp.gov.ua

По информации руководителя местной прокуратуры Владимира Калюга, сегодня, 24 июля 2019 года, в рамках расследования уголовного производства по факту незаконного лишения свободы, или похищение людей (ч. 2 ст.146 УК Украины) на территории заведения проведения санкционированный судом обыск, в ходе которого установлено 19 граждан в возрасте от 27 до 65 лет, принудительно находились в реабилитационном центре якобы с целью лечения.

Граждане сообщили, что их вылавливали на улицах или забирали из дома и привозили в этот центр против их воли. Там их заставляли подписывать договоры о якобы добровольного проживания в учреждении, отбирали документы, телефоны и личные вещи. Чтобы «пациенты» не убежали, за ними постоянно следили, а окна дома обустроили металлическими решетками.

Следует отметить, что среди жителей центра были не только граждане Украины, но и иностранцы. В частности, мусульмане. Их, например, «лечили» христианскими молитвами и заставляли против воли читать Библию.

Еще одним методом «лечения» алкогольной и наркотической зависимости стали издевательства и физическое насилие.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства дела и лица, причастные к совершению преступления.

Максимальная санкция статьи предусматривает 5 лет лишения свободы.