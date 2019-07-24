24.07.2019 19:15

На Салтовке убит человек

Труп найден сегодня в доме на Академика Павлова.



facebook.com

Как сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции, правоохранители устанавливают обстоятельства убийства мужчины в частном домовладении на улице Академика Павлова

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Московского отдела полиции 24 июля в 16:35.

По адресу выехала следственно-оперативная группа.

В доме полицейские обнаружили тело 62-летнего владельца дома со следами насильственной смерти.

По показаниям соседей, мужчина при жизни злоупотреблял алкоголем.

Следсователем решается вопрос об открытии уголовного производства.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Все обстоятельства преступления устанавливаются.