На Салтовке убит человек

Труп найден сегодня в доме на Академика Павлова.
Как сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции, правоохранители устанавливают обстоятельства убийства мужчины в частном домовладении на улице Академика Павлова
Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Московского отдела полиции 24 июля в 16:35.
По адресу выехала следственно-оперативная группа.
В доме полицейские обнаружили тело 62-летнего владельца дома со следами насильственной смерти.
По показаниям соседей, мужчина при жизни злоупотреблял алкоголем.
Следсователем решается вопрос об открытии уголовного производства.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Все обстоятельства преступления устанавливаются.
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