Главная Новости Криминал и происшествия На Салтовке горели три балкона
25.07.2019  10:02   

На Салтовке горели три балкона

Спасатели ликвидировали пожар на балконах жилой 12-этажки в Московском районе города.


// Facebook/ХС

24 июля в 14:02 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, который произошел на балконах 12-этажного жилого дома по улице Валентиновской, 24.

К месту происшествия сразу прибыли 3 пожарно-спасательных отделения 5-й и 18-й Государственных пожарно-спасательных частей на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице в составе 15 спасателей.

На момент их прибытия огнем полностью был охвачен балкон квартиры на 8-м этаже. Площадь пожара составила 4 кв.м. Кроме того, пламя распространилось на балкон соседней квартиры на 8-м этаже и на балкон 9-го этажа.

Спасатели быстро среагировали на пожар и уже в 14:19 локализовали го. В 14:42 пожар полностью ликвидировали.

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.07 Криминал и происшествия В дождливый день под Харьковом горели поля и леса 23.07 Криминал и происшествия Пожары уничтожают урожай под Харьковом 23.07 Криминал и происшествия Видео вспыхнувшего ночью на Безлюдовке автомобиля выложили в Сеть (ВИДЕО)
 
 

Видео

Ко Дню города в саду Шевченко откроют новый фонтан. Уже известно, как он будет выглядеть. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 