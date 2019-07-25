На Салтовке горели три балкона

Спасатели ликвидировали пожар на балконах жилой 12-этажки в Московском районе города.
24 июля в 14:02 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, который произошел на балконах 12-этажного жилого дома по улице Валентиновской, 24.
К месту происшествия сразу прибыли 3 пожарно-спасательных отделения 5-й и 18-й Государственных пожарно-спасательных частей на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице в составе 15 спасателей.
На момент их прибытия огнем полностью был охвачен балкон квартиры на 8-м этаже. Площадь пожара составила 4 кв.м. Кроме того, пламя распространилось на балкон соседней квартиры на 8-м этаже и на балкон 9-го этажа.
Спасатели быстро среагировали на пожар и уже в 14:19 локализовали го. В 14:42 пожар полностью ликвидировали.
Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
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