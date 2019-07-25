Мужчине, стрелявшему в собаку, грозит тюрьма

Прокуратура доказала в суде вину жителя области, который едва не застрелил соседскую собаку за то, что она якобы таскала у него кур.
В мае этого года 58-летний житель Золочева, выйдя из своего двора, увидел на улице соседскую собаку. Она бегала по дороге без присмотра хозяев. Мужчина вернулся в дом, взял из сейфа охотничье ружье и вышел на улицу. Он выстрелил в собаку. Животное получило огнестрельные ранения. В ее тело попали две пули. Благодаря своевременно оказанной ветеринарной помощи собаку удалось спасти, рассказали в прокуратуре
Это произошло в Золочеве, на ул. Вокзальной, в обеденное время. По счастливому стечению обстоятельств во время стрельбы на улице не было ни прохожих, ни автомобилей.
В ходе суда мужчина признал свою вину, раскаялся и пояснил, что стрелял в собаку том, что она якобы таскала кур с его двора.
Кроме того выяснилось, что у осужденного просроченный разрешение на хранение и ношение огнестрельного оружия. По ходатайству прокуратуры суд принял конфискацию охотничьего двуствольного ружья и патронов к нему. За хранение и использование оружия без разрешения человек понес административное наказание.
Золочевский районный суд Харьковской области признал обвиняемого виновным в совершении хулиганства с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296 УК Украины) и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.
Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
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