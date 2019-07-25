Сутенера, вербовавшего секс-рабынь в Китай, задержали с «товаром» на Южном вокзале (ФОТО)

Полицейские Харькова разоблачили мужчину, который занимался вербовкой женщин с целью сексуальной эксплуатации за рубежом.
24-летний мужчина вместе с неустановленным лицом подыскал на территории Харькова 25 и 27-летних женщин. Используя уязвимое состояние девушек из-за тяжелых личных обстоятельств, харьковчанин завербовал их с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации на территории Китайской Народной Республики.
17 июля мужчина встретился с женщинами в кафе, провел вербовочную беседу и договорился о месте и времени их выезда.
Работники полиции задержали злоумышленника 24 июля на территории вокзала «Харьков-Пассажирский», когда тот пытался посадить женщин на поезд «Харьков-Киев». Из столицы мужчина планировал направить их за границу самолетом.
Следственно-оперативные мероприятия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.
Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление преступных связей фигуранта и других пострадавших от его противоправной деятельности.
День будет определяться не столько логикой, сколько эмоциями и желаниями. Хорошее время для общения, творчества, любви и удовольствий, но старайтесь не потерять чувство меры.
С самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Ночью небольшой дождь, местами гроза. Днем умеренный дождь, гроза, местами град, шквал 15-20 м/с.
25 июля отмечается народный праздник Прокл Плакальщик.
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