25.07.2019 10:39

Сутенера, вербовавшего секс-рабынь в Китай, задержали с «товаром» на Южном вокзале (ФОТО)

Полицейские Харькова разоблачили мужчину, который занимался вербовкой женщин с целью сексуальной эксплуатации за рубежом.



// Нацполиция

24-летний мужчина вместе с неустановленным лицом подыскал на территории Харькова 25 и 27-летних женщин. Используя уязвимое состояние девушек из-за тяжелых личных обстоятельств, харьковчанин завербовал их с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации на территории Китайской Народной Республики.

17 июля мужчина встретился с женщинами в кафе, провел вербовочную беседу и договорился о месте и времени их выезда.



Работники полиции задержали злоумышленника 24 июля на территории вокзала «Харьков-Пассажирский», когда тот пытался посадить женщин на поезд «Харьков-Киев». Из столицы мужчина планировал направить их за границу самолетом.



Следственно-оперативные мероприятия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление преступных связей фигуранта и других пострадавших от его противоправной деятельности.







