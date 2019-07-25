Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове зарубили пенсионера
25.07.2019  11:15   

В Харькове зарубили пенсионера

Об варварском убийстве сообщили УНН источники в правоохранительных органах.


// facebook

Неизвестный ударил, вероятно, топором пенсионера во дворе его дома. От полученных ран потерпевший скончался на месте преступления. 

Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). 

Источник:   УНН
 Тэги:  топор, смерть, харьков, пенсионер
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.06 Криминал и происшествия Полуголый мужчина с топором бегал по проспекту Лозовой (ФОТО) 13.03 Криминал и происшествия «Преступление и наказание» - под Харьковом почитатель Достоевского решил совершить преступление, как в известном романе 07.11 Криминал и происшествия Мужчина зарубил топором незванного гостя (ФОТО)
 
 

Видео

Ко Дню города в саду Шевченко откроют новый фонтан. Уже известно, как он будет выглядеть. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 