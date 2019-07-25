В Харькове зарубили пенсионера

Об варварском убийстве сообщили УНН источники в правоохранительных органах.
Неизвестный ударил, вероятно, топором пенсионера во дворе его дома. От полученных ран потерпевший скончался на месте преступления.
Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
День будет определяться не столько логикой, сколько эмоциями и желаниями. Хорошее время для общения, творчества, любви и удовольствий, но старайтесь не потерять чувство меры.
С самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Ночью небольшой дождь, местами гроза. Днем умеренный дождь, гроза, местами град, шквал 15-20 м/с.
25 июля отмечается народный праздник Прокл Плакальщик.
влажн.:
давл.:
ветер: