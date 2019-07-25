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25.07.2019  11:25   

Алкоголь и полуночное «заныривание» закончились трагедией

Подвипивший отдыхающий из Харькова утонул в Бердянске.


// facebook

Трагедия произошла в ночь на 25 июля, около 2:00 в районе 3 пляжа.

По предварительной информации, 44-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался прыгнуть с камней, травмировался и захлебнулся.

По факту смерти харьковчанина проводится расследование.

Источник:   Про.Бердянск
 Тэги:  алкоголь, отдых, харьков, бердянск, пляж
 
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