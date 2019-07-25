Алкоголь и полуночное «заныривание» закончились трагедией

Подвипивший отдыхающий из Харькова утонул в Бердянске.
Трагедия произошла в ночь на 25 июля, около 2:00 в районе 3 пляжа.
По предварительной информации, 44-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался прыгнуть с камней, травмировался и захлебнулся.
По факту смерти харьковчанина проводится расследование.
День будет определяться не столько логикой, сколько эмоциями и желаниями. Хорошее время для общения, творчества, любви и удовольствий, но старайтесь не потерять чувство меры.
С самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Ночью небольшой дождь, местами гроза. Днем умеренный дождь, гроза, местами град, шквал 15-20 м/с.
25 июля отмечается народный праздник Прокл Плакальщик.
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