25.07.2019 12:02

Правоохранители перекрыли канал поставки контрафактных табачных изделий на сотни тысяч гривен

Наладил незаконную деятельность житель города Северодонецк Луганской области. Общая сумма изъятых товарно-материальных ценностей составляет более 400 000 гривен.



://hk.npu.gov.ua

Разоблачили злоумышленника сотрудники следственного управления ГУНП в Харьковской области, оперативного управления ГУ ГФС в Харьковской области и Управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО ГУ ГФС в Луганской области под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области в рамках расследования уголовного производства по признакам ч.1 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров), ч.1 ст.199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители установили, что злоумышленник наладил канал поставки незаконно произведенных подакцизных товаров - контрафактных табачных изделий, в разные регионы Украины, в том числе в Харьковской области, где они реализовывались на торговых площадках города.

В ходе проведенных мероприятий были установлены места хранения незаконно изготовленных подакцизных товаров, арендованные на подставных лиц, установленные каналы поставок и основные заказчики преступной деятельности - покупатели незаконно изготовленных подакцизных товаров.

По постановлениям суда правоохранители провели ряд обысков в городе Северодонецк Луганской области, во время которых из незаконного оборота изъяли 10 170 пачек табачных изделий, 246100 гривен и 3700 долларов США.

В рамках уголовного производства назначен ряд экспертиз, после проведения которых будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении.