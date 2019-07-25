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25.07.2019  14:01   

Возле частного домовладения сгорел Volkswagen (ФОТО)

Спасатели Золочесвкого района потушили горящий автомобиль.


// ГСЧС

Около двух часов ночи 25 июля пожарным сообщили о горящем автомобиле «Volkswagen Sharan» 1996 г.в. в селе Макариха, у частного домовладения по улице Зеленой.

Сразу на место происшествия были направлены подразделение Государственной пожарно-спасательной службы на автоцистерне.

На момент их прибытия в машине горел моторный отсек и частично салон на площади 4 кв.м.

Через полчаса после вызова пожар был локализован, еще полчаса понадобилось для ликвидации всех очагов возгорания.

Пострадавших нет. Причина и ущерб от пожара устанавливаются.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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