Возле частного домовладения сгорел Volkswagen (ФОТО)

Спасатели Золочесвкого района потушили горящий автомобиль.
Около двух часов ночи 25 июля пожарным сообщили о горящем автомобиле «Volkswagen Sharan» 1996 г.в. в селе Макариха, у частного домовладения по улице Зеленой.
Сразу на место происшествия были направлены подразделение Государственной пожарно-спасательной службы на автоцистерне.
На момент их прибытия в машине горел моторный отсек и частично салон на площади 4 кв.м.
Через полчаса после вызова пожар был локализован, еще полчаса понадобилось для ликвидации всех очагов возгорания.
Пострадавших нет. Причина и ущерб от пожара устанавливаются.
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