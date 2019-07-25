25.07.2019 14:19

Руководитель лесхоза обвинен в коррупции

За нарушение норм Закона Украины «О предотвращении коррупции» на чиновника составлен административный протокол.



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Работниками Управления защиты экономики в Харьковской области Национальной полиции Украины в отношении должностного лица был составлен протокол за правонарушение, связанное с коррупцией, а именно за нарушение требований финансового контроля (ч. 1 ст. 172-6 Кодекса Украины об административном правонарушении).

Руководителем государственного предприятия несвоевременно без уважительных причин было подано в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции декларацию за 2018.

Действующим законодательством за совершение данного правонарушения предусмотрена административная ответственность: наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.